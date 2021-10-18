الأمير عبدالرحمن بن مساعد: تمنيت تغيير ملعب ديربي الهلال والنصر.. لهذا السبب

قال رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السابق، الأمير عبدالرحمن بن مساعد، إنه تمنى تغيير ملعب المباراة التي ستقام يوم غد (الثلاثاء) بين فريقي الهلال والنصر على ملعب “مرسول بارك” بالرياض، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وأضاف، على حسابه بموقع “تويتر”، أنه كان يتمنى إقامة المباراة على ملعب الملك فهد الدولي الذي يتسع لنحو 67 ألف مشجع بدلًا من “مرسول بارك” الذي يتسع لنحو 25 ألفا فقط، سيما أن الفريقين متفقان مسبقًا على أن تكون التذاكر بالمناصفة، وكذلك بعد إلغاء التباعد والسماح بالحضور بكامل سعة الملعب. وفق “أخبار 24”.
وأكد أنه لو تم هذا ستتاح الفرصة لحضور عدد أكبر من الجماهير، وسيكون شكل المباراة أجمل لكونها محط أنظار ملايين المشاهدين من داخل وخارج المملكة، مضيفا أنه لا يتخيل ديربي بهذا الحجم وهذه الأهمية غير المسبوقة بحضور 25 ألف مشجع فقط.