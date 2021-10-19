نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > لزيادة التغطية الأمنية على الطريق.. افتتاح مركزي خريص والملف التابعين لقيادة أمن طريق الأحساء
19/10/2021   1:01 م

لزيادة التغطية الأمنية على الطريق.. افتتاح مركزي خريص والملف التابعين لقيادة أمن طريق الأحساء

+ = -
898

افتتح قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد الضبيب أمس (الإثنين)، مركزي خريص والملف التابعين لقيادة أمن طريق الأحساء بالمنطقة الشرقية.

ويأتي افتتاح المركزين لزيادة التغطية الأمنية على امتداد الطريق، ورفع مستوى السلامة المرورية لمرتادي الطرق التي تربط بين محافظات ومناطق المملكة، وتحقيق المستهدفات التشغيلية للقوات الخاصة، بتقديم خدمات نوعية، أمنية وإنسانية، متميزة لجميع مرتاديها.

وجاء ذلك بناء على توجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وبإشراف من المشرف العام على الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني. وفق “أخبار 24”.

لزيادة التغطية الأمنية على الطريق.. افتتاح مركزي خريص والملف التابعين لقيادة أمن طريق الأحساء

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885180397.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.