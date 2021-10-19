لزيادة التغطية الأمنية على الطريق.. افتتاح مركزي خريص والملف التابعين لقيادة أمن طريق الأحساء

افتتح قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد الضبيب أمس (الإثنين)، مركزي خريص والملف التابعين لقيادة أمن طريق الأحساء بالمنطقة الشرقية.
ويأتي افتتاح المركزين لزيادة التغطية الأمنية على امتداد الطريق، ورفع مستوى السلامة المرورية لمرتادي الطرق التي تربط بين محافظات ومناطق المملكة، وتحقيق المستهدفات التشغيلية للقوات الخاصة، بتقديم خدمات نوعية، أمنية وإنسانية، متميزة لجميع مرتاديها.
وجاء ذلك بناء على توجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وبإشراف من المشرف العام على الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني. وفق “أخبار 24”.