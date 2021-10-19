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أخبار محلية > مصادر: “أرامكو” تدرس طرح أسهم شركتها لتجارة الوقود والزيوت بالتجزئة للاكتتاب العام
19/10/2021   3:51 م

مصادر: “أرامكو” تدرس طرح أسهم شركتها لتجارة الوقود والزيوت بالتجزئة للاكتتاب العام

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ذكرت مصادر، أن شركة “أرامكو السعودية” تدرس إمكانية بيع حصة من أسهم شركتها لتجارة الوقود والزيوت بالتجزئة وطرحها للاكتتاب العام.

وقالت المصادر لبرنامج “الغوار” على “قناة الإخبارية”، إن القرار لم يتخذ حتى الآن ولا يزال في طور النقاش، وقد تصرف الشركة النظر عنه.

يذكر أن “أرامكو السعودية” أعلنت في ديسمبر 2018 تأسيس شركة “أرامكو السعودية للتجزئة”، كشركة تابعة مملوكة لها بالكامل، بهدف إنشاء سلسلة محطات لبيع منتجات الوقود المكررة للمستهلكين، وستكون الشركة الجديدة “ريتلكو” مسؤولة عن جميع أنشطة بيع الوقود بالتجزئة في المملكة. وفق “أخبار 24”.

مصادر: “أرامكو” تدرس طرح أسهم شركتها لتجارة الوقود والزيوت بالتجزئة للاكتتاب العام

أخبار محلية
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