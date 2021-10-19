“حاولوا إغراءه بهاتف و100 ألف ريال”.. “وزير التجارة” يكرم مراقباً أبلغ عن تعرضه لجريمة “رشوة”

كرم وزير التجارة، ماجد القصبي، صباح أمس (الإثنين)، مأمور ضبط قضائي بالوزارة لرفضه قبول رشوة مقابل صرف النظر عن مخالفة ارتكبها عمالة مخالفة.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى اشتباه مراقب الوزارة في أحد المستودعات بشرق الرياض أثناء جولة تفتيشية، واكتشف وجود عمالة من جنسية آسيوية تورطت في تقليد علامات تجارية معروفة، وتزوير بطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بعدد من منتجات أدوات ترشيد المياه، وتغيير بلد المنشأ لعدد من أجهزة قص الرخام المصنعة من الصين إلى ألمانيا.
وحاول المسؤول عن العمالة تقديم رشوة لمراقب الوزارة، وعرض عليه مبلغ 100 ألف ريال وهاتفا محمولا مقابل صرف النظر عن المخالفة، لكن المراقب أبلغ عن الرشوة، وتم التنسيق مع الجهة المختصة وضبط المخالفين بعد كمين محكم وبحوزتهم كامل المبلغ نقداً، وتمت إحالتهم للجهات المختصة لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم. وفق “أخبار 24”.
وقدم وزير التجارة شكره وتقديره للمراقب الميداني وفريق الضبط كاملاً، مشيداً بجهود مراقبي الوزارة المتميزة في الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين.