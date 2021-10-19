محافظ الخرج يلتقي المدير التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية

استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٣/٣/١٣هـ سعادة المدير التنفيذي للمعهد الصناعات الغذائية م/ إبراهيم بن سعود العقيلي وعدد من المدربين ومنسوبي المعهد بمناسبة حصول المعهد على شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل من قبل المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب.
وفي بداية الاستقبال رحب المحافظ بهم بعد ذلك استعراض العقيلي عدد من انجازات التي حققه المعهد في مجال التدريب والتوظيف ومن أبرز تلك الاعتمادات اعتماد هيئة تقويم التعليم والتدريب والذي يعتبر الأعلى على مستوى المملكة كما اوضح العقيلي انه تم تكريم المعهد من قبل معالي محافظ هيئة تقويم التعليم والتدريب ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
وقد بارك المحافظ حصول المعهد على هذا الانجاز والذي سيكون اضافة لكفاءة المعهد وبرامجه التدريبية المتخصصة كما اشاد بما يقدمه المعهد في خدمة المجتمع والمسؤولية المجتمعية ، والنشاطات الوطنية والتوعوية التي يقدمها في المحافظة.
وفي نهاية اللقاء ثمن العقيلي للمحافظ ما لقيه من حسن استقبال ودعم لهم .