بخدعة بسيطة.. هذه السيارات الأكثر عرضة للسرقة

يلجأ لصوص السيارات إلى حيل متعددة لتنفيذ جريمتهم، وتطورت تلك الطرق لتتماشى مع التقدم التكنولوجي الذي يشهده عالم السيارات الحديثة المزودة بتقنيات ذكية، ولكن يبدو أن تلك التكنولوجيا لم تحميها من السرقة.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن هناك مجموعة من السيارات، المصنفة الأكثر مبيعًا في بريطانيا، معرضة للسرقة بسهولة كبيرة، حتى من دون استخدام مفتاح، ومن أبرزها “فورد فوكس – نيسان- جولف- نيسان كاشكاي”.
وأوضحت أن هناك نوعا من السيارات الآمنة يصعب سرقته لاحتوائه على نظام التشغيل عن بعد، وهي سيارات “فوكسهول كورسا”.
وأضافت أنه لم تعد هناك حاجة لاستخدام مفتاح التشغيل الخاص بالسيارة من أجل سرقتها، فقط ما يحتاجه اللصوص هو جهاز إلكتروني بسيط يمكن شراؤه بسعر رخيص نسبيًا، يستخدمه لسرقة السيارة. وفق “أخبار 24”.
وعند سرقة هذه السيارات يعتمد اللصوص على جهازين، يرصد أولهما الإشارات الصادرة عن مفتاح التحكم عن بعد، لدى صاحب السيارة، وجهاز آخر يرسل إشارات مماثلة ويعمل الجهازان في نفس التوقيت.
ويقف اللص الأول ومعه جهاز بجوار السيارة المرصودة، بينما يقف اللص الثاني ومعه الجهاز الآخر، بالقرب من الضحية، لتقوم الخدعة بفتح أبواب السيارة، على اعتبار أن الإشارات التي ترد إليها، صادرة من المالك الحقيقي، ونظرًا لأن السيارات الحديثة، تعتمد في تشغيلها على زر قرب المقود، فإن تشغيل السيارة من قبل اللص سيكون أمرًا سهلا.