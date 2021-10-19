التعليم: تأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات لمن هم أقل من 12 عاماً

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العام، اليوم (الثلاثاء)، عن تأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات لمن هم أقل من 12 عاماً والمقررة في 31 أكتوبر الجاري .
وأضاف أنه تم التأجيل إلى حين استكمال الدراسات العلمية المرتبطة بالمخاطر الوبائية على هذه الفئة، مشيراً إلى جهود الوزارة في تقديم التعليم عن بُعد لهذه الفئة العمرية، من خلال منصة “مدرستي” للمرحلة الابتدائية، ومنصة “روضتي” لمرحلة رياض الأطفال.
كما لفت إلى تكامل الجهود بين وزارتي التعليم والصحة في انتظام العملية التعليمية، لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية ممن أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، وما تحقق من تطبيق للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من “وقاية”، ما أسهم في حماية الطلاب والطالبات والحفاظ على سلامتهم. وفق “أخبار 24”.