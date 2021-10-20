“سكني” يوفّر 68 ألف وحدة تحت الإنشاء ضمن 25 مشروعاً في منطقة مكة المكرمة

تشهد منطقة مكة المكرمة تنفيذ 25 مشروعاً سكنياً توفر أكثر من 68 ألف وحدة تحت الإنشاء ضمن برنامج “سكني” بالشراكة مع عدد من المطورين العقاريين من القطاع الخاص.
وأوضح برنامج “سكني” أن هذه المشاريع تتوزع في مكة المكرمة وجدة والطائف ورابغ لتعزيز المعروض العقاري السكني وتوفير وحدات سكنية بجودة عالية وخيارات متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس، وبأسعار مناسبة، ويمكن حجزها ومعاينتها عبر موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني.
وتستحوذ محافظة جدة على العدد الأكبر من المشاريع بواقع 17 مشروعاً تضم أكثر من 56 ألف وحدة سكنية تقع غالبيتها ضمن ضاحية الميّار السكنية التي تجاوزت نسب الإنجاز فيها 75% وتوفر نحو 20 ألف وحدة سكنية على مساحة 3.9 مليون م2.
وتوفر ضاحية الجوهرة السكنية التي بلغت نسب إنجاز المشاريع فيها 85% بنحو 7 آلاف وحدة سكنية على مساحة 2 مليون م2، علاوة على ضاحية “خيالا” التي تضم عددا من المشاريع النوعية المميزة، كما تتوزع بقية المشاريع في مواقع استراتيجية وسط وشمال محافظة جدة.
وتحتضن مدينة مكة المكرمة ثلاثة مشاريع تحت الإنشاء توفّر 5.6 ألف وحدة سكنية في مواقع استراتيجية على طرق رئيسية ومحورية داخل حدود الحرم المكي، هي: “ريتاج مكة” و”المعيصم” و”جوهرة الرصيفة”، ضمن خيارات وتصاميم عصرية متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة تلبي احتياجات الأسر السعودية. وفق “أخبار 24”.
وتشهد محافظة الطائف تنفيذ ثلاثة مشاريع سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص تشمل 5.8 ألف وحدة سكنية ضمن مواقع استراتيجية داخل محافظة الطائف، هي: “تاج المصيف” و”الفتح” و”مدينة الورود”، فيما تضّم محافظة رابغ مشروعين سكنيين هما: “ديار رابغ” و”الشروق” توفران 629 وحدة سكنية.
ويوفّر تطبيق “سكني” مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية ضمن إجراءات إلكترونية مُيسرة باستحقاق فوري، مع إمكانية استعراض الخيارات المتنوعة في 106 مشروعات، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً والتمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.