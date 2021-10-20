بدأت الجماهير التوافد مبكراً لحضور مسيرة انطلاق موسم الرياض 2، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور الإقبال الكبير من العوائل من مختلف الجنسيات لمتابعة فعاليات المسيرة.
ونبه حساب موسم الرياض على تويتر أن مواقف مسيرة موسم الرياض وصلت لكامل طاقتها الاستيعابية، وأنه يجب التوجه مباشرة لمواقف خدمة النقل الترددي، حيث يتواجد هناك 70 حافة لكل الفئات.
يُذكر أن تذاكر حضور المسيرة طرحتها هيئة الترفيه مجاناً، وتم حجزها خلال أقل من ساعة.
🇸🇦❤️🔥💪🏻🙏🏻 pic.twitter.com/DVi3NpigZs
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 20, 2021
وفق “أخبار 24”.