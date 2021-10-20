الكويت تعلن عودة الحياة الطبيعية “الحذرة” وإلغاء معظم القيود المفروضة بسبب كورونا

أعلنت الحكومة الكويتية، اليوم (الأربعاء)، عن عودة الحياة الطبيعية “الحذرة”، ورفع الإجراءات الاحترازية المفروضة بشأن فيروس كورونا لمن تلقوا اللقاح، اعتبارًا من الأحد المقبل 24 أكتوبر.
واتخذت الحكومة عدة قرارات، أبرزها السماح بعودة تقارب المصلين، مع مراعاة إجراءات التطعيم وارتداء الكمامة، إلى جانب السماح بإقامة المؤتمرات والمناسبات الاجتماعية مثل حفلات الزفاف، على أن يقتصر ذلك على المحصنين والالتزام بارتداء الكمامة.
كما قررت الحكومة السماح بعدم ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، والالتزام بها في المغلقة، باستثناء المطاعم والمقاهي، كما كلفت وزارة الداخلية بمعاودة إصدار فيزا الدخول إلى البلاد للمحصنين المتلقين للقاح، مع تكليف إدارة الطيران المدني بتطبيق المرحلة الثالثة من خطة تشغيل مطار الكويت الدولي بكامل طاقته الاستيعابية. وفق “أخبار 24”.
أما بالنسبة لمن يريدون دخول الأراضي الكويتية، فقد أعلن وزير الصحة، باسل الصباح، أن العمل لا يزال ساريًا بإجراءات الحجر الصحي واختبار الـPCR.