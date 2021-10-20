بالفيديو : بالألعاب النارية.. انطلاق فعاليات موسم الرياض

انطلقت فعاليات موسم الرياض 2021م، اليوم الأربعاء، وسط ترقب للحدث الترفيهي الأبرز، بحضور جماهيري متنوع حيث ستكون هناك مسيرة استعراضية في حفل الافتتاح.
وتتقاسم 14 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية فعاليات الموسم، منها: منطقتا “بوليفارد رياض سيتي” و”فيا رياض”، المجهزتان بطريقة مستدامة لخدمة أهالي وزوار مدينة الرياض خلال الموسم وبعده.
فيديو | رئيس #هيئة_الترفيه تركي آل الشيخ: أهلاً وسهلاً بكم في #موسم_الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/hZ3XDCdI0y
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2021
فيديو | بداية انطلاق فعاليات #موسم_الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/0YnPBewr9G
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2021
وفق “أخبار 24”.