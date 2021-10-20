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20/10/2021   10:01 م

بالفيديو : بالألعاب النارية.. انطلاق فعاليات موسم الرياض

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انطلقت فعاليات موسم الرياض 2021م، اليوم الأربعاء، وسط ترقب للحدث الترفيهي الأبرز، بحضور جماهيري متنوع حيث ستكون هناك مسيرة استعراضية في حفل الافتتاح.

وتتقاسم 14 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية فعاليات الموسم، منها: منطقتا “بوليفارد رياض سيتي” و”فيا رياض”، المجهزتان بطريقة مستدامة لخدمة أهالي وزوار مدينة الرياض خلال الموسم وبعده.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو : بالألعاب النارية.. انطلاق فعاليات موسم الرياض

أخبار محلية
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