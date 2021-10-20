السفير الفرنسي: في طريقي إلى البوليفارد لحضور انطلاق موسم الرياض

أعلن السفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بويل، اليوم (الأربعاء)، توجهه إلى البوليفارد في قلب العاصمة الرياض، لحضور حفل إطلاق موسم الرياض 2.
وأعرب السفير عن تطلعه للاستمتاع بالاحتفال، مشيرا إلى أنه سيكون حدثًا على مستوى عالمي، برعاية رئيس هيئة الترفيه .
🚗👌 في طريقي إلى #البوليفارد في قلب ❤ العاصمة 🇸🇦!
اتطلّع كثيرا لاكتشاف احتفال اطلاق #موسم_الرياض ، الذي يعدنا بحدث على مستوى عالميّ! 🙏 شكرًا لمعالي المستشار @Turki_alalshikh وللهيئة العامة للترفيه @GEA_SA! 🇸🇦❤🇫🇷 https://t.co/I5oVh94ZJt
— Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) October 20, 2021
وفق “أخبار 24”.