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أخبار محلية > السفير الفرنسي: في طريقي إلى البوليفارد لحضور انطلاق موسم الرياض
20/10/2021   10:01 م

السفير الفرنسي: في طريقي إلى البوليفارد لحضور انطلاق موسم الرياض

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أعلن السفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بويل، اليوم (الأربعاء)، توجهه إلى البوليفارد في قلب العاصمة الرياض، لحضور حفل إطلاق موسم الرياض 2.

وأعرب السفير عن تطلعه للاستمتاع بالاحتفال، مشيرا إلى أنه سيكون حدثًا على مستوى عالمي، برعاية رئيس هيئة الترفيه .

وفق “أخبار 24”.

السفير الفرنسي: في طريقي إلى البوليفارد لحضور انطلاق موسم الرياض

أخبار محلية
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