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أخبار محلية > شاهد.. المئات من طائرات الدرونز تشكل صورة الملك سلمان وولي العهد في انطلاق موسم الرياض
20/10/2021   9:59 م

شاهد.. المئات من طائرات الدرونز تشكل صورة الملك سلمان وولي العهد في انطلاق موسم الرياض

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شكلت المئات من طائرات “الدرونز” صورة عملاقة في سماء الرياض لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال إعلان انطلاق موسم الرياض 2021.

وكان رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ أعلن اليوم (الأربعاء) انطلاق موسم الرياض 2021، وهو الحدث الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا، كما صاحبه إطلاق الألعاب النارية.

جدير بالذكر أنه توجد 14 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية في موسم الرياض، منها: منطقتا “بوليفارد رياض سيتي” و”فيا رياض” المجهزتان بطريقة مستدامة لخدمة أهالي وزوار مدينة الرياض خلال الموسم وبعده.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. المئات من طائرات الدرونز تشكل صورة الملك سلمان وولي العهد في انطلاق موسم الرياض

أخبار محلية
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