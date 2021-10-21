إطلاق المنصة الرقمية لإدارة المخالفات بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم (الأربعاء)، المنصة الرقمية لإدارة المخالفات بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، لربط مخالفات الغطاء النباتي مع المنصة الوطنية للمخالفات “إيفاء” إلكترونيًا.
وتقوم المنصة الرقمية لإدارة المخالفات برصد ومعالجة المخالفات المتعلقة بنظام البيئة واللوائح التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي، مثل مخالفات الرعي والاحتطاب، من خلال التكامل والربط الإلكتروني مع منصة “إيفاء”.
وتبدأ العملية بقيام مأمور الضبط بتسجيل المخالفة ثم اعتمادها، وتسجيل المخالفة بالنظام المالي للمركز، وترسَل لمنصة “إيفاء”، ويتم إشعار المخالف برسالة نصية عبر الجوال المسجل في “أبشر”، تتضمن نوع المخالفة وقيمتها، على أن تُسدد عبر وسائل الدفع الإلكتروني أو الحسابات البنكية. وفق “أخبار 24”.