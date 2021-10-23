بالفيديو : “مبادرة السعودية الخضراء” استثنائية وتسهم في بناء مستقبل مستدام ومثمر

أكد أمير ويلز بالمملكة المتحدة الأمير تشارلز، أن مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها المملكة؛ تسهم في بناء مستقبل مستدام ومثمر.
وقال في كلمة ألقاها “عن بعد” اليوم (السبت) ضمن جلسات منتدى “مبادرة السعودية الخضراء”، إن قيادة المملكة العالمية للانتقال إلى الطاقة المتجددة يُحفز الجميع إلى رؤية هذا التنوع في مزيج الطاقة، لافتاً إلى أن المبادرة تعد استثنائية على مستوى العالم، حيث إن زراعة مليارات الأشجار سيكون لها أثر كبير وسيستفيد من ذلك الأجيال القادمة.
وأشار إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة الذي تشهده بعض المناطق لاسيما في الشرق الأوسط؛ يستدعى التعامل مع هذا التغير بجدية لإحداث أثر كبير إيجابي على النظام البيئي، من خلال زيادة إمدادات المياه والطاقة واستثمار الإمكانيات الهائلة في المنطقة من الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الخضراء واحتباس وتخزين ثاني أكسيد الكربون، وهو ما تعمل مبادرة المملكة على تحقيقه.
فيديو | الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني: نرى نجاحًا في #مبادرة_السعودية_الخضراء.. وتحظى #المملكة بإمكانيات هائلة من الطاقة المتجددة#الإخبارية pic.twitter.com/khg04KN08H
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 23, 2021
وفق “أخبار 24”.