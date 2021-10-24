ضمن “موسم الرياض”.. “كومبات فيلد” تتيح للزوار تجربة المنافسات القتالية وألعاب الرماية

انطلقت أمس (السبت)، فعاليات “كومبات فيلد” والتي جرى تخصيصها للمنافسات الترفيهية القتالية، والعروض الحركية، وذلك ضمن فعاليات “موسم الرياض”.
وشهدت الفعاليات التي تقام على منطقة تتجاوز مساحتها 300 ألف م2، إقبالاً كبيراً من الزوار الشغوفين بالألعاب العسكرية، ومسابقات الرماية الترفيهية.
وتحتوي منطقة “كومبات فيلد” على ألعاب تتضمن جميع الأنواع الترفيهية للقتال، إضافة إلى 12 مربعاً للرمي، ومتجر مخصص لبيع قطع السـلاح على مساحة 300م2، و5 معارض أخرى متخصصة بالمجال.
وأتاحت المنطقة، للزوار فعاليات لتعليم قيادة طائرات الدرون عبر أجهزة محاكاة، وميادين حقيقية برفقة طيارين محترفين، ومراكز لصيانة قطع السـلاح القديمة وتجربة القتال بالعصور الوسطى، ومضمار لركوب الخيل، ومواقع للعبة “الروديو” المخصصة لمحاكاة ركوب الثيران.
وتوزعت الفعاليات على 6 مواقع رئيسية، أبرزها المنطقة العسكرية المخصصة للرماية بالبنادق الهوائية، وميادين باينت بول، وقفص الغضب، ومحاكاة الطيران، ومنطقة خط النار المخصصة لميادين الرماية، وميادين رماية الأطباق.
فيديو | تجارب متنوعة للزوار في أول أيام منطقة #كومبات_فيلد ضمن فعاليات #موسم_الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/i16uNcbojS
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 23, 2021
وفق “أخبار 24”.