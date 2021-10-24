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أخبار محلية > “الموارد البشرية “: نرفض أي ممارسة أو تحايل على أنظمة التوطين
24/10/2021   7:15 ص

“الموارد البشرية “: نرفض أي ممارسة أو تحايل على أنظمة التوطين

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد أن الوزارة تتابع مدى التزام المنشآت بتطبيق القرارات التنظيمية أو التشريعية وكذلك قرارات التوطين.

وقال آل حماد لـ”أخبار 24″ إن الوزارة ترفض أي ممارسة أو تحايل على الأنظمة والقرارات، مبينًا أنها كانت وما زالت تكثف جولاتها الرقابية الميدانية.

وأوضح أن المراقبين الميدانيين يزورون باستمرار وبشكل مفاجئ مختلف القطاعات والأنشطة في جميع مناطق المملكة، وأن الوزارة تتابع ما يرد إليها من بلاغات يرصدها الناس، وتتخذ العقوبات المحددة في حق المخالفين حسب ما ينص عليه جدول المخالفات والعقوبات.

وشدد على أهمية الإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها في سوق العمل من خلال تطبيق معًا للرصد، المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الرقم الموحد لتلقي البلاغات والشكاوى 19911 أو من خلال أي من قنوات الوزارة الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه تم تداول مقطع فيديو تشتكي فيه مواطنة تعمل في سوق شهيرة من ارتفاع أسعار إيجار المحلات التي تؤجر للسعوديات مقابل انخفاضها للوافدين وقد أثار ذلك جدلاً واسعاً.

“الموارد البشرية “: نرفض أي ممارسة أو تحايل على أنظمة التوطين

أخبار محلية
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