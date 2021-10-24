مواطن يرضي زوجته بإهدائها منزله فطردته منه وطلبت الطلاق.. والقضاء ينصفه

فوجئ مواطن بقيام زوجته بطرده من المنزل الذي سجله باسمها استرضاء لها إضافة إلى طلبها الطلاق منه، ما دفعه لرفع دعوى ضدها.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام أحد المواطنين برفع دعوى قضائية ضد زوجته، يطلب فيها استرداد منزله الذي كتبه لها إرضاء لها ورغبة في استمرار الزواج بينهما، بعد خلاف حدث بينهما وبقائها في منزل أهلها لفترة من الزمن.
وأوضح الزوج في دعواه، وفقا لـ”الوطن”، أنه فوجئ بعد نقل الملكية بإقامة زوجته دعوى طلاق وطردته من المنزل ومنعته من الدخول، فيما أنكرت الزوجة تلك الأقوال، مؤكدة أن زوجها كتب لها البيت مقابل وعد قديم بينهما بمكافأتها بذلك.
وتمكن الزوج من إحضار شاهدين على الواقعة، وهما ولدا الطرفين، حيث أكدا أن الوالد كتب المنزل لأمهما رغبة منه في استمرار الزواج، الأمر الذي دفع القضاء إلى الحكم برد المنزل للزوج بناء على الحكم الفقهي بأن “من أهدي له شيء بسبب يثبت بثبوته ويزول بزواله”. وفق “أخبار 24”.
وفي السياق ذاته، أوضح مصدر قانوني أن الهدية المطلقة التي لا تعلق على شرط تلزم بالقبض، ولا يمكن استردادها، أما إذا كانت الهدية معلقة على شرط، أو ما يسمى عند الفقهاء بهبة الثواب، فهي معاوضة، يحق للواهب استردادها.