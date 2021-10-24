وزير التعليم يوجه مؤسسات التعليم للاحتفاء بالذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين

وجه وزير التعليم حمد آل الشيخ جميع قطاعات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني بمناطق ومحافظات المملكة، للاحتفاء بذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، التي تصادف يوم الإثنين الثالث من شهر ربيع الآخر.
وأكد توجيه الوزير على إبراز ما تضمنته البيعة من ثوابت دينية ومعانٍ وقيم وطنية تعزز الولاء والوفاء والسمع والطاعة لولي الأمر، وتعميق ذلك في نفوس الطلبة ومنسوبي التعليم، وإقامة المناشط والفعاليات الثقافية والتربوية، وإعداد مواد إعلامية مناسبة تعكس المنجزات التي حظي بها الوطن في عهد خادم الحرمين الشريفين، وما يوليه من عناية واهتمام بأبنائه الطلبة والحرص على تعليمهم.
وأوضحت وزارة التعليم أن ذكرى البيعة التي تنفذها قطاعات التعليم المختلفة؛ تعكس اللحمة الوطنية بين الشعب وقيادته، وتعزيز الانتماء والولاء، والمواطنة الصادقة في نفوس أبناء وبنات المملكة، حيث يتم خلالها تنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج، وإتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن مشاعر الولاء والمحبة والوفاء للقيادة. وفق “أخبار 24”.