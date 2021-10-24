“الصندوق العقاري”: إيداع أكثر من 775 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر أكتوبر الحالي

أودع صندوق التنمية العقارية اليوم (الأحد)، أكثر من 775 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني”؛ من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر أكتوبر2021.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، إنه تم تخصيص إجمالي الدعم لهذا الشهر لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم.
وأوضح أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017م وحتى الآن تجاوز 31.7 مليار ريال.
وأبان أن ما حققه برنامج القرض العقاري المدعُوم من نجاحات بالشراكة مع البنوك ومؤسسات التمويل أسهم في تمكين أكثر من 560 ألف مستفيد من الحصول على المسكن الملائم منذُ بداية التحول وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي. وفق “أخبار 24”.
وأكد حرص الصندوق على استمرار تقديم الدعم وتسهيل وتبسيط إجراءات تملك المواطنين للسكن من خلال الخيارات التمويلية والسكنية التي يوفرها برنامج القرض العقاري المدعُوم.