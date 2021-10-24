بدأت الأكاديمية السعودية اللوجستية، تدريب الدفعة الأولى من المتدربين والمتدربات بمقرها بمدينة الرياض ببرامج دبلوم نوعية يقدمها مدربون ومدربات أصحاب خبرة في القطاع اللوجستي تم استقطابهم من مختلف دول العالم.
وعقد مجلس إدارة الأكاديمية برئاسة رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح اجتماعه في مقر الأكاديمية، حيث أشاد المجلس بتضافر جهود الجميع لبدء التدريب في وقت قياسي، شاكراً شركات القطاع الخاص اللوجستي التي التزمت بتوقيع عقود التوظيف لجميع متدربي الأكاديمية.
وأكد المجلس حرص الأكاديمية على مضاعفة الجهود لتلبية احتياج القطاع اللوجستي من الكفاءات المهنية الوطنية المتخصصة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وذلك ينسجم ويتكامل مع الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.وفق “أخبار 24”.
واستعرض خطة الأكاديمية في إطلاق برامجها التدريبية القادمة والتي ستتضمن النقل والتوزيع والتجارة الإلكترونية، وإدارة عمليات الشحن والجمارك، وإدارة الموانئ والعمليات والتجارة الدولية والاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى خطة تفعيل المسارات التأهيلية التي تشمل البرامج التنفيذية المتخصصة والشهادات المهنية الاحترافية الدولية.
وضمّت الأكاديمية في دفعتها الأولى التي تجاوز عدد المتدربين والمتدربات فيها 130، وبلغت نسبة المتدربات أكثر من 50%، حيث ستكون الأكاديمية الداعم الرئيس لتأهيل السيدات السعوديات في القطاع اللوجستي، وقد قام شركاء الأكاديمية من القطاع الخاص بتوقيع عقود توظيف جميع المتدربين والمتدربات.
يذكر أن “الأكاديمية اللوجستية” هي مبادرة مشتركة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبدعم من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وصندوق الموارد البشرية “هدف” كأحد المبادرات التي تهدف لتأهيل الكفاءات المهنية في القطاع اللوجستي والداعمة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.