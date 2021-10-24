نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > يؤثر على الأطراف.. إضافة اضطراب عصبي نادر للآثار الجانبية للقاح “أسترازينيكا”
24/10/2021   7:04 م

يؤثر على الأطراف.. إضافة اضطراب عصبي نادر للآثار الجانبية للقاح “أسترازينيكا”

+ = -
1379

أضافت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا اضطرابا عصبيا نادرا يؤثر على القدمين واليدين إلى قائمة الآثار الجانبية المحتملة للقاح “أسترازينيكا”.

وأوضحت أن متلازمة “غيلان باريه” أحدث الآثار الجانبية للقاح، مبينة أنها من أمراض المناعة الذاتية التي تهاجم الجهاز العصبي المحيطي، وتؤثر على القدمين واليدين والأطراف، ما يسبب الخدر والضعف والألم.

وأضافت أن المتلازمة قابلة للعلاج، لكن في الحالات الشديدة يمكن أن تسبب شللاً طويلاً يشمل عضلات التنفس، وتتطلب دعماً لجهاز التنفس الصناعي وتترك أحياناً عجزاً عصبياً دائماً.

وكشفت أنه حتى سبتمبر كانت هناك 393 حالة إصابة بالمتلازمة في المملكة المتحدة بين متلقي لقاح أسترازينيكا، مضيفة أن فوائد اللقاح لا تزال تفوق بكثير مخاطره. وفق “أخبار 24”.

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية قد أكدت الشهر الماضي أنه من بين 592 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا تلقاها الأشخاص في جميع أنحاء العالم تم الإبلاغ عن 833 إصابة بالمتلازمة.

يؤثر على الأطراف.. إضافة اضطراب عصبي نادر للآثار الجانبية للقاح “أسترازينيكا”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885181281.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.