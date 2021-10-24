يؤثر على الأطراف.. إضافة اضطراب عصبي نادر للآثار الجانبية للقاح “أسترازينيكا”

أضافت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا اضطرابا عصبيا نادرا يؤثر على القدمين واليدين إلى قائمة الآثار الجانبية المحتملة للقاح “أسترازينيكا”.
وأوضحت أن متلازمة “غيلان باريه” أحدث الآثار الجانبية للقاح، مبينة أنها من أمراض المناعة الذاتية التي تهاجم الجهاز العصبي المحيطي، وتؤثر على القدمين واليدين والأطراف، ما يسبب الخدر والضعف والألم.
وأضافت أن المتلازمة قابلة للعلاج، لكن في الحالات الشديدة يمكن أن تسبب شللاً طويلاً يشمل عضلات التنفس، وتتطلب دعماً لجهاز التنفس الصناعي وتترك أحياناً عجزاً عصبياً دائماً.
وكشفت أنه حتى سبتمبر كانت هناك 393 حالة إصابة بالمتلازمة في المملكة المتحدة بين متلقي لقاح أسترازينيكا، مضيفة أن فوائد اللقاح لا تزال تفوق بكثير مخاطره. وفق “أخبار 24”.
وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية قد أكدت الشهر الماضي أنه من بين 592 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا تلقاها الأشخاص في جميع أنحاء العالم تم الإبلاغ عن 833 إصابة بالمتلازمة.