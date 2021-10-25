فيديو.. هذا ما قاله وزير الاتصالات بعد زيارته لفعاليات موسم الرياض

أشاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبد الله السواحة، بأجواء موسم الرياض عقب زيارته أمس (الأحد) إلى منطقة المربع التي تقع ضمن فعاليات الموسم.
وقال السواحة في مقطع فيديو، إن الأجواء داخل موسم الرياض جميلة والتجربة رائعة، مشيداً بجهود القائمين على الفعاليات.
وانطلق موسم الرياض (الأربعاء) الماضي بمسيرة الافتتاح الاستعراضية الكبرى، والتي شهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً على حضورها، كما تواصلت الفعاليات على مدار الأيام الماضية.
نورت يا أبو يوسف @aalswaha وضيوفك الكرام … أهلًا بالجميع ❤️🇸🇦#موسم_الرياض pic.twitter.com/3caxJFLGBZ
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 24, 2021
وفق “أخبار 24”.