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أخبار محلية > فيديو.. هذا ما قاله وزير الاتصالات بعد زيارته لفعاليات موسم الرياض
25/10/2021   10:37 ص

فيديو.. هذا ما قاله وزير الاتصالات بعد زيارته لفعاليات موسم الرياض

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أشاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبد الله السواحة، بأجواء موسم الرياض عقب زيارته أمس (الأحد) إلى منطقة المربع التي تقع ضمن فعاليات الموسم.

وقال السواحة في مقطع فيديو، إن الأجواء داخل موسم الرياض جميلة والتجربة رائعة، مشيداً بجهود القائمين على الفعاليات.

وانطلق موسم الرياض (الأربعاء) الماضي بمسيرة الافتتاح الاستعراضية الكبرى، والتي شهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً على حضورها، كما تواصلت الفعاليات على مدار الأيام الماضية.

وفق “أخبار 24”.

فيديو.. هذا ما قاله وزير الاتصالات بعد زيارته لفعاليات موسم الرياض

أخبار محلية
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