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أخبار محلية > رئيس “الهيئة الملكية للرياض”: عدد مستخدمي النقل العام سيزداد.. ونتطلع إلى أن تصبح العاصمة مدينة للسيارات الكهربائية
25/10/2021   3:13 م

رئيس “الهيئة الملكية للرياض”: عدد مستخدمي النقل العام سيزداد.. ونتطلع إلى أن تصبح العاصمة مدينة للسيارات الكهربائية

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قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، إن عدد مستخدمي مشروع النقل العام سيرتفع من 5 إلى 20%، مما سيساهم في استخدام أقل للطاقة في تشغيل السيارات.

وأضاف “الرشيد”، خلال حديثه لقناة “العربية”، أن استراتيجية مدينة الرياض تستهدف ارتفاع نسبة استخدام الطاقة من الموارد المتجددة مثل الشمس والرياح إلى 50%.

ولفت إلى أنهم يتطلعون إلى أن تصبح مدينة الرياض مدينة السيارات الكهربائية بحيث ترتفع نسبتها إلى أكثر من 30%، فضلا عن خطط كثيرة منها ما يستهدف استخدام المياه بشكل أفضل، من خلال تحسين البنية التحتية بشكل أفضل.

 

وفق “أخبار 24”.

رئيس “الهيئة الملكية للرياض”: عدد مستخدمي النقل العام سيزداد.. ونتطلع إلى أن تصبح العاصمة مدينة للسيارات الكهربائية

أخبار محلية
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