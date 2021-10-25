الأغلى في مزاد نادي الصقور الثاني.. بيع صقر “ظهرة حفر الباطن” بـ451 ألف ريال

بيع أمس (الأحد) صقر ظهرة حفر الباطن في الليلة الـ18 لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني، بمبلغ 451 ألف ريال، ليحطم الرقم السابق المسجَّل باسم صقر طريف؛ الذي بيع بمبلغ 405 آلاف ريال في الليلة الـ15.
وانطلق المزاد مع الصقر الأول شاهين فرخ طرح ظهرة حفر الباطن للطاروح سليمان أحمد الشمري، ويبلغ من العرض 15.50 إنشا راهيا ومن الطول 15 إنشاً راهيا ووزنه 1060 جراماً، وبدأت المزايدة عليه بتنافس قوي قبل أن يُباع بمبلغ 451 ألف ريال.
وحمل الصقر الثاني أيضا مواصفات مميزة؛ وهو شاهين فرخ عرضه 15.50 إنش وطوله 15 إنشاً ووزنه 1034 جراماً، طرح الوسقة – جنوب الليث، وبِيع بمبلغ 123 ألف ريال.
وتواصلت الإثارة بالصقر الثالث شاهين فرخ عرضه 15.50 إنشا راهيا وطوله 15 إنشاً ووزنه 1080 جراماً طرح الدبدبة، واشترك في طرحه تسعة طواريح، وبيع بمبلغ 201 ألف ريال.
ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين؛ حيث ستستقبل فرق النادي الخمسة في المناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي طُرح (صيده أو شبكه) في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد.
ويجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.
وبعد بيع الصقر تُصدر شهادة تصدير له، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.
ليلة جميلة لم يستطع فيها أبو سلطان تمالك نفسه فعبّر عنها بطريقته.#مزاد_نادي_الصقور_السعودي #نادي_الصقور_السعودي pic.twitter.com/8JFwz1FWlX
— نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub) October 24, 2021
وفق “أخبار 24”.