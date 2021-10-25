الأول على مستوى المملكة.. بدء تشغيل مشروع “تحويل غاز النفايات إلى كهرباء” بالأحساء

دخل مشروع “تحويل غاز النفايات إلى طاقة كهربائية” – الذي تنفذه أمانة الأحساء ممثلة في وكالة الخدمات – حيز التشغيل، للاستفادة منه في تشغيل الإنارة للطريق العام للمردم بالإضافة إلى المباني القائمة.
وأوضح أمين الأحساء، المهندس عصام الملا، أن الأمانة استهدفت تأهيل المردم البيئي القديم للاستفادة من استخلاص الغاز المُنبعث من النفايات وتحويله إلى طاقة كهربائية، حيث ستُنتج المحطة المخصصة لذلك حوالي 560 كيلوواط، تُسهم في تشغيل الإنارة للطريق العام للمردم إلى جانب المباني القائمة.
وأضاف أن الأمانة بحثت مع مستثمري محطات فرز وتدوير المخلفات الاستفادة من تلك الطاقة لتشغيل محطاتهم، مشيرًا إلى أن المشروع يُعدّ الأول من نوعه على مستوى المملكة.
وأشار إلى أنه روعي في تنفيذ المشروع محاكاة عناصر واشتراطات البيئة بأحدث التجهيزات بنظام الخلايا الهندسية، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة النمو السكاني وارتفاع معدلات النفايات مستقبلاً. وفق “أخبار 24”.