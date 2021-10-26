نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > تعرف على خطوات فك رهن الأعيان إلكترونياً عبر “ناجز”
26/10/2021   2:45 م

تعرف على خطوات فك رهن الأعيان إلكترونياً عبر “ناجز”

+ = -
742

جددت وزارة العدل، اليوم (الثلاثاء)، توضيح خطوات فك رهن الأعيان إلكترونياً عبر البوابة الموحدة للخدمات العدلية الإلكترونية “ناجز”.

وأوضحت أن البوابة تتيح خدمة “فك رهن الأعيان”، وهي عبارة عن خدمة إلكترونية تُمكن الجهة “المرتهن” من فك الرهن القائم على المستفيد في حال تمت تسوية الرهن.

ولفتت إلى أن فك الرهن يتم من خلال الدخول على الخدمة، ثم اختيار تسوية الرهن من قبل المستفيد، ثم دخول الجهة “المرتهن” على الرهن المراد إنهاؤه، ثم تحديد سبب إنهاء الرهن.

ونوهت بأن هذه الخدمة تقدم العديد من المميزات منها فك الرهن وإشعار الأطراف، فضلا عن التكامل مع الجهات الممولة، ورفع مستوى صحة ودقة البيانات.

ناجز

وفق “أخبار 24”.

تعرف على خطوات فك رهن الأعيان إلكترونياً عبر “ناجز”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885181643.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.