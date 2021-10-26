تعرف على خطوات فك رهن الأعيان إلكترونياً عبر “ناجز”

جددت وزارة العدل، اليوم (الثلاثاء)، توضيح خطوات فك رهن الأعيان إلكترونياً عبر البوابة الموحدة للخدمات العدلية الإلكترونية “ناجز”.
وأوضحت أن البوابة تتيح خدمة “فك رهن الأعيان”، وهي عبارة عن خدمة إلكترونية تُمكن الجهة “المرتهن” من فك الرهن القائم على المستفيد في حال تمت تسوية الرهن.
ولفتت إلى أن فك الرهن يتم من خلال الدخول على الخدمة، ثم اختيار تسوية الرهن من قبل المستفيد، ثم دخول الجهة “المرتهن” على الرهن المراد إنهاؤه، ثم تحديد سبب إنهاء الرهن.
ونوهت بأن هذه الخدمة تقدم العديد من المميزات منها فك الرهن وإشعار الأطراف، فضلا عن التكامل مع الجهات الممولة، ورفع مستوى صحة ودقة البيانات.
وفق “أخبار 24”.