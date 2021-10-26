حاول إخفاء ماضيه بـ70 ألف ريال.. تفاصيل واقعة فساد لموظف بالشؤون الصحية في إحدى المحافظات

استعرض برنامج “بلاغ 980” تفاصيل واقعة فساد لمدير إدارة العقود والمشتريات بالشؤون الصحية في إحدى المحافظات، كانت قد كشفتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” في وقت سابق.
وأوضح البرنامج المذاع على قناة “السعودية”، أن تهمة الموظف تمثلت في دفع 70 ألف ريال رشوة لموظف بقسم الأرشيف، وذلك نظير الحصول على ملف يرغب هذا الشخص في إخفائه.
ودفع الفضول موظف الأرشيف للبحث في الأوراق المطلوبة، ليكتشف من خلال مراجعات حقوق المرضى وتعويضاتهم المالية أن جميع العقود في هذا الصدد تخص شركة واحدة، وهو ما دفعه للبحث عنها ومعرفة معلومات عن مالكها، ليتبين أن الشركة ترأسها زوجة المدير الفاسد.
وعلم الموظف أن القصد من هذه الرشوة يتمثل في إخفاء أصول معاملات حقوق المرضى وتعويضاتهم المالية لأنها مخالفة للنظام، حيث يخشى المدير الفاسد أن تُكتشف مخالفته بترسية عقود تخص الشؤون الصحية لصالح شركة مملوكة له ومسجلة باسم زوجته.
وتمكنت “نزاهة”، بالتعاون مع موظف الأرشيف، من وضع سيناريو محكم لاستكمال نقاشه مع المدير واستدراجه ليتم الإيقاع به متلبسًا، وهو ما دفع الموظف للاتفاق مع مديره على لقائه أمام منزله ليعطيه الملف المطلوب، وفور إعطاء المدير المال للموظف، باغتت سيارة تابعة للهيئة المدير الفاسد في حالة تلبس، ليتم إلقاء القبض عليه. وفق “أخبار 24”.
وأكد وكيل الهيئة لمكافحة الفساد والمتحدث الرسمي لـ”نزاهة”، أنه بعد رصد الهيئة للوقائع المشتبه في انطوائها على فساد مالي وإداري، يتولى فريق المهام الميدانية مهمة الحصول على المستندات اللازمة للتحقق من هذه الوقائع، ثم إحالتها للمختصين بالهيئة لدراستها وتحليل بياناتها لإعداد التقارير المالية والفنية المطلوبة لكشف وتحديد المخالفات والمسؤولين عنها.
كيف تم القبض على مدير المشتريات؟@nazaha_gov_sa#بلاغ_980 #قناة_السعودية https://t.co/5oNlunpxfG pic.twitter.com/uBSBio2hfP
— قناة السعودية (@saudiatv) October 26, 2021