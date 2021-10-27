“mbc” تصدر بياناً رسمياً بشأن تصريحات “قرداحي” المسيئة للمملكة

شجب رئيس مجلس إدارة مجموعة “إم بي سي”، وليد آل إبراهيم، التصريحات التي أطلقها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وما ساقه من اتهامات استهدفت المملكة والإمارات.
وأكد أن المواقف الصادرة عن قرداحي مستغرَبة جداً وغير مقبولة بتاتاً، مبيناً أنها لا تعبّر إلا عن الآراء السياسية المنحازة والمنحرفة لمطلقيها، والمجحفة بحق ثوابت وتضحيات المملكة ومواجهتها شبه اليومية للاعتداءات الإرهابية عليها. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الخارجية قد استدعت سفير لبنان لدى المملكة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات قرداحي.