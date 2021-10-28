حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس في المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة اليوم (الخميس) على منطقتي جازان وعسير، وتمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقال المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، إنه يُتوقع أن يكون الطقس رطباً على سواحل الخليج العربي والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كلم/ساعة، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي؛ تتحول تدريجيا إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وقد يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وأن حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. وفق “أخبار 24”.
وأبان حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.