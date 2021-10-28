في اليوم العالمي للعلاج الوظيفي.. نصائح مهمة لتجنب الأضرار الصحية خلال العمل

قدّمت مدينة الملك سعود الطبية نصائح مهمة على الموظفين اتباعها تجنباً للأضرار الصحية المحتملة خلال العمل، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للعلاج الوظيفي الذي وافق يوم أمس (الأربعاء) الـ 27 من أكتوبر الجاري.
وأكدت مدينة الملك سعود أن للأداء الوظيفي أهمية تجاه الصحة والشعور بالرضا والسعادة، وذلك لا يأتي إلا عبر الممارسات الصحيحة لتجنب المشاكل الجسدية والعصبية والإدراكية والحفاظ عليها من التدهور أو التراجع.
وأوضحت أن طريقة الجلوس على المكتب عادة ما تؤثر على أداء الوظائف اليومية في العمل أو المنزل، مبينة أن الطريقة الصحيحة للجلوس على المكتب، هي أن تكون وضعية القدمين مسطحتين على الأرض، مع إرخاء الكتف، والجلوس بشكل مستقيم، وإسناد الظهر على الكرسي.
وأضافت أن الجلوس الخاطئ قد يتسبب في بعض الأعراض، كالشعور بصداع وآلام في الذراعين أو الرقبة، وآلام أو تنميل في معصم اليد أو أطراف الأصابع، وإجهاد عضلي، وآلام في الظهر والقدمين، مشيرة إلى أهمية أخذ قسط من الراحة كل 30 أو 45 دقيقة تجنباً لحدوث مضاعفات.
وفق “أخبار 24”.