7 فوائد مذهلة لأوراق الكزبرة الخضراء.. تعرّف عليها

كشف تقرير حديث، عن 7 فوائد صحية لأوراق الكزبرة الخضراء التي تُعد غنية بالعناصر الغذائية مثل الفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات.
وتضمنت الفوائد الصحية لأوراق الكزبرة الخضراء وفقاً لموقع “هيلث شوتس”، التغلب على الإجهاد، وتقوية جهاز المناعة، وتقديم الفائدة للعظام والعيون.
وجاءت الفوائد كالتالي:
ـ ضبط مستويات السكر بالـدم
يمكن أن يحافظ إدخال الكزبرة في النظام الغذائي اليومي على مستويات السكر وجعلها تحت السيطرة، كونها مليئة بالإنزيمات المنشطة التي تساعد في إدارة مستويات الجلوكوز في الـدم.
ـ تعزيز عملية الهضم
تساعد أوراق الكزبرة الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة على تعزيز عملية الهضم وحرق الدهون.
ـ التغلب على الإجهاد
تقلل أوراق الكزبرة من مستويات التوتر، كونها تقلل من الإجهاد البدني في الجسم وتعزز الحالة المزاجية عن طريق الحفاظ على الجهاز الهضمي. وفق “أخبار 24”.
ـ تعزيز صحة القلب
تحسن الكزبرة من صحة القلب كونها تطرد الصوديوم الزائد من الجسم عن طريق خفض ضغط الـدم.
ـ تقوية جهاز المناعة
تحتوي الكزبرة على مضادات الأكسدة مثل “تربينين” و”كيرسيتين” و”توكوفيرول” التي تقاوم الضرر الخلوي وتقوي جهاز المناعة.
ـ مفيدة للعيون
يوجد في الكزبرة الكثير من الفيتامينات والكاروتينات التي تحافظ على سلامة الرؤية، وتؤخر الاضطرابات التنكسية البقعية المرتبطة بالعمر.
ـ مفيدة للعظام
تُعد الكزبرة غنية بالمعادن الحيوية مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، التي يمكن أن تزيد من كثافة العظام.