هل تشغيل سورة “البقرة” عن طريق التلفاز له تأثير في تحصين المنزل؟.. الشيخ “الخثلان” يُجيب

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان، مدى إمكانية تحصين المنزل من خلال قراءة سورة “البقرة” عن طريق الأجهزة الحديثة كالقنوات التلفزيونية.
وقال الشيخ الخثلان خلال لقائه ببرنامج “فتاوى” على قناة “الرسالة”: “الظاهر أنه كذلك”، مستشهداً بقول النبي ﷺ: “البيت الذي يُقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان”، مبيناً أن النبي ﷺ قال “يقرأ”، وذلك ينطبق على القارئ سواء كان رجلاً أو طفلاً أو امرأة عبر جهاز التسجيل أو قناة تلفزيونية. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن قراءة سورة البقرة عن طريق الأجهزة الحديثة أو بأي وسيلة كانت لها نفس التأثير في تحصين المنزل.
🔆 هل تشغيل سورة البقرة عن طريق الأجهزة له تأثير في تحصين البيت؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى
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— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) October 27, 2021