نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > هل تشغيل سورة “البقرة” عن طريق التلفاز له تأثير في تحصين المنزل؟.. الشيخ “الخثلان” يُجيب
30/10/2021   8:20 ص

هل تشغيل سورة “البقرة” عن طريق التلفاز له تأثير في تحصين المنزل؟.. الشيخ “الخثلان” يُجيب

+ = -
2822

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان، مدى إمكانية تحصين المنزل من خلال قراءة سورة “البقرة” عن طريق الأجهزة الحديثة كالقنوات التلفزيونية.

وقال الشيخ الخثلان خلال لقائه ببرنامج “فتاوى” على قناة “الرسالة”: “الظاهر أنه كذلك”، مستشهداً بقول النبي ﷺ: “البيت الذي يُقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان”، مبيناً أن النبي ﷺ قال “يقرأ”، وذلك ينطبق على القارئ سواء كان رجلاً أو طفلاً أو امرأة عبر جهاز التسجيل أو قناة تلفزيونية. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن قراءة سورة البقرة عن طريق الأجهزة الحديثة أو بأي وسيلة كانت لها نفس التأثير في تحصين المنزل.

هل تشغيل سورة “البقرة” عن طريق التلفاز له تأثير في تحصين المنزل؟.. الشيخ “الخثلان” يُجيب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885182179.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.