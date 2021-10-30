الهيئة السعودية للفضاء وإيرباص تعقدان شراكة إستراتيجية لتنمية القدرات البشرية

أعلنت الهيئة السعودية للفضاء، عقد شراكة إستراتيجية لتنمية القدرات البشرية في مجال الفضاء مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء، لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة بين الجهتين، وتطوير القدرات البشرية وتبنّي أفضل الممارسات العملية والمهنية في قطاع الفضاء.
وأوضحت الهيئة أنها تهدف إلى رفع مستوى الدراية العملية المتخصصة بقطاع الفضاء للمهتمين والراغبين في تعلم علوم الفضاء من الطلاب والطالبات والعاملين بقطاع الفضاء، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات مهنية احترافية وتأهيلية وذلك بالاستعانة بخبراء متخصصين في مجال الفضاء.
وأضافت أنها تهدف أيضاً إلى دعم التطوير المهني والعلمي في قطاع الفضاء، وسد الاحتياج من الكوادر الوطنية المؤهلة في هذا المجال، وتنمية المهارات للمهتمين والعاملين في المجال الفضائي، وذلك من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تطويرية قصيرة ومتقدمة افتراضية ومباشرة. وفق “أخبار 24”.
يأتي ذلك تفعيلاً لاتفاقية الشراكة المتفق عليها على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 2022 IAC في مدينة دبي، لإعداد الكوادر الوطنية في هذا المجال، بهدف إثراء المستفيدين بالتجارب العالمية في قطاع الفضاء وصناعته، إلى جانب تعزيز فرص العمل للمتدربين في مجال الفضاء، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.