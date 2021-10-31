بالفيديو.. قصة طبيب سعودي تقدم الصفوف لمجابهة “كورونا” تطوعاً في إيطاليا

نشر مركز التواصل الحكومي، قصة طبيب سعودي وقف في الصفوف الأمامية لمجابهة فيروس “كورونا” في إيطاليا، وتحديداً ببدايات ظهور الجائحة.
وأوضح الطبيب ناصر العبدالعالي، أن بداية الأمر كانت مع استجابته لنداءات صدرت عن وسائل إعلام في إيطاليا تناشد الخريجين والمُتقاعدين من الأطباء التطوع لمواجهة الفيروس.
وقال العبدالعالي، إنه تواصل مع والدته وأبلغها بتطوعه لمواجهة الفيروس لتسارع بالرفض خوفاً عليه، لكنها وافقت حينما علمت بأن الأمر يسير بالتنسيق مع سفارة المملكة في إيطاليا.
ولفت إلى أن الكثير من الرسائل وصلته من إيطاليين لشكره على وقوفه في تلك الأزمة معهم، مبيناً أنه بدأ حالياً دراسة التخصص الخاص به وهو “أنف وأذن وحنجرة”. وفق “أخبار 24”.
بدوره بيّن استشاري الأمراض الصدرية في مستشفى كودوينو الإيطالية، فرانشيسكو تورسي، إنه تحدث مع الطبيب ناصر حينما حضر إلى المستشفى متطوعاً، وقال له: “كنت طبيباً مثلنا تماماً، نتعارك مع عدو مشترك، لا نشعر بأنك أجنبي”.
وأشاد تورسي، بما قام به “ناصر” وحرصه على العمل لساعات طويلة من أجل مساعدة المرضى، منوهاً إلى أن لديه فضولاً بزيارة المملكة بعد كثرة ما سمعه من “ناصر” عن بلاده.
“كنت طبيبًا مثلنا تمامًا، نتعارك مع عدو مشترك، لا نشعر بأنك أجنبي”..
بجانب الكادر الطبي الإيطالي في الصفوف الأمامية لمجابهة #كورونا، وقف الدكتور ناصر العبد العالي عامًا ونصف. #السعودية_في_قمة_العشرين pic.twitter.com/kdOyuu5eau
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) October 30, 2021