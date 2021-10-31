أخصائي: “هوس الشراء” اضطراب نفسي له أسباب ويحتاج إلى علاج

أوضح الأخصائي النفسي والاجتماعي الدكتور مشعل الحارثي، أن هوس الشراء هو بمثابة اضطراب نفسي يسعى من خلاله الشخص إلى شراء سلع بشكل جنوني غير مُبرر.
وقال الحارثي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن هذا الاضطراب يؤثر على حياة الإنسان ويسبب له أزمات اجتماعية وخسائر مالية ويتطلب علاجه، مبيناً أن الاضطراب قد يعود لوسواس قهري أو معاناة من اضطراب ثنائي القطب.
ولفت إلى أن أسباب الاضطراب قد تكون بيولوجية أو اجتماعية أو نفسية، مشيراً إلى أن إحدى الدراسات توصلت إلى أن نحو 5% تقريباً من الذكور والإناث قد يكونون عرضة للاضطراب. وفق “أخبار 24”.
فيديو | التفاخر والتباهي بالشراء في وسائل التواصل الاجتماعي..
هو مرض يحتاج إلى تأهيل نفسي لما له من انعكاسات سلبية على المجتمع#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Hc5i3y8hba
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 30, 2021