النصر يصدر بيانًا رسميًا بشأن أحداث مباراة الفيحاء

أعلن مصدر مسؤول في نادي النصر أن إدارة النادي فتحت تحقيقا داخلياً بخصوص التصريحات الإعلامية التي أعقبت مباراة الفيحاء.
وقال المصدر المسؤول في نادي النصر: “لم يطرح علينا من الاتحاد السعودي لكرة القدم موضوع تأجيل مباراة الفيحاء خصوصاً وأن التأجيل من صلاحيات الرابطة وليس اتحاد القدم”.
وأشار المصدر إلى أن المستوى والأداء الذي ظهر به النصر أمام الفيحاء غير مقبول على الإطلاق وأن الجميع يتحمل ذلك التقصير.
وتعادل النصر أمام الفيحاء، مساء أمس السبت، في إطار منافسات الجولة العاشرة بدوري المحترفين.
ويحتل النصر المركز السابع بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات و3 هزائم وتعادلين وله مباراتان مؤجلتان.
وجاء بيان النصر على النحو التالي: وفق “أخبار 24”.