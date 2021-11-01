ميسي يتحدث عن حلم العودة إلى برشلونة في هذا المنصب

أكد نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغبته في العودة لمساعدة ناديه السابق برشلونة من جديد.
وقال ميسي خلال حوار مع صحيفة “سبورت” الكتالونية: “نعم، لطالما قلت إنني أرغب في مساعدة النادي، بأي طريقة يمكن أن تكون مفيدة وتضيف له”.
وأضاف: “أود أن أكون سكرتيرًا فنيًا في مرحلة ما، لا أعرف إذا ما كان هذا سيحدث في برشلونة أم لا. وإذا كان هناك احتمال، فأتمنى مساعدة النادي”.
وأتم: “برشلونة النادي الذي أحبه، وأحب أن يكون على ما يرام ويتطور، ويستمر في كونه أحد أفضل أندية العالم”.
ولعب ميسي بقميص برشلونة خلال الفترة من 2004 إلى 2021 وقاد الفريق لعشرة ألقاب لبطولة الدوري الإسباني، و4 لدوري أبطال أوروبا، بإجمالي 34 بطولة أوروبية ومحلية ودولية. وفق “أخبار 24”.
وانتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان في مفاجأة مدوية للجميع في الميركاتو الصيفي الماضي، بسبب نظام سقف الرواتب الذي حددته رابطة الدوري الإسباني (الليغا)، وبسبب الأزمات المالية لبرشلونة، بعد نهاية عقده.