عضو بغرفة الشرقية يوضح الفرق بين “التستر التجاري” و”التستر على العمالة”

أوضح عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بندر الجابري، الفرق بين التستر التجاري، والتستر على العمالة.
وقال الجابري خلال مداخلة ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن التستر التجاري، هو قيام المواطن بتسليم عامل أجنبي السجل التجاري الخاص به لكي يعمل تحت مظلته مقابل مبلغ مالي خلال فترة زمنية محددة، بينما التستر على العمالة هو جلب عمالة من الخارج للعمل في السوق بصورة غير نظامية مقابل مبلغ مالي يتقاضاه شهرياً.
ولفت إلى أنه يوجد اختلاف بين التستر التجاري والتستر على العمالة، مبيناً أن عملية تصحيح الأوضاع ليست صعبة، سواءً للعمالة التي تعمل في محطات الوقود الموجودة على الطرق، أو المناطق الصناعية، أو صالونات الحلاقة، وغيرها.
بندر الجابري -عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية- يشرح الفرق بين “التستر التجاري” و “التستر على العمالة”#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/0FfqEI3gmN
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 6, 2021
وفق “أخبار 24”.