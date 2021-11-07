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أخبار محلية > الشيخ “الماجد” يوضح حكم من يتشاءم من السيارة بسبب كثرة الحوادث
07/11/2021   6:58 ص

الشيخ “الماجد” يوضح حكم من يتشاءم من السيارة بسبب كثرة الحوادث

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أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، حكم مَن يتشاءم من سيارته ويقوم ببيعها بسبب كثرة الحوادث والأعطال.

وقال الماجد خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه لا شؤم في الإسلام، مستشهداً بقول النبي ﷺ: “لا شؤم ثم قال فإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والدابة”، وهذا لا يعني أن فيها شؤماً لذاتها، ولكن قد يقع التحاسد بين الناس في مثل هذه الأشياء.

وأضاف أن الشخص الذي يدعي بأن زوجته مشؤومة في ذاتها وفيها كينونة شؤم بداخلها ويطلقها لأجل ذلك، أو سيارته أيضاً، فإنه لا يجوز، داعياً إلى ضرورة المحافظة على الأذكار والبعد عن وساوس الشيطان. وفق “أخبار 24”.

الشيخ “الماجد” يوضح حكم من يتشاءم من السيارة بسبب كثرة الحوادث

أخبار محلية
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