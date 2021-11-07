الهلال ينتظر قائمة الأخضر لحسم ملف مؤجلات الدوري

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي الهلال تنتظر آلية اختيار أسماء قائمة لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الذي يشارك في بطولة كأس العرب ديسمبر المقبل، من أجل تحديد الموقف تجاه مباريات الفريق المؤجَّلة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وتترقب إدارة الهلال المواعيد المقترحة من قِبل لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي وفقا لـ” الرياضية” لإبداء الرأي حول المقترح الذي قُدِّم في وقت سابق بلعب “المؤجَّلات” أثناء تنظيم البطولة العربية.
وأوضحت أن الهلال لم يرفض المقترح حتى الآن، وسيحدد موقفه النهائي، بالموافقة أو الرفض، بعد معرفة الأسماء التي سيتم اختيارها لصفوف المنتخب السعودي لخوض بطولة العرب، ومدى تأثير ذلك في الفريق.
وفي وقت سابق، عرضت لجنة المسابقات في الرابطة المقترح على ممثلي الهلال والنصر لمعرفة رأيهم حول الخطوة، إذ سيلتقي الفريقان دوريًّا في مباراة مؤجَّلة من الجولة الثامنة، فيما سيواجه الهلال في المؤجَّلة الأولى نظيره الفيحاء “ضمن الجولة الرابعة”، بينما يلاقي النصر فريق الطائي “ضمن الجولة ذاتها”.