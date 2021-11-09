كشفت الهيئة العامة للإحصاء -وفقا للتقديرات السريعة التي قامت بها- عن أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 6.8% في الربع الثالث 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، محققا أعلى معدل نمو منذ عام 2012.
وأرجعت هذا النمو الإيجابي إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 9.0%، نتيجةً لزيادة الطلب العالمي على النفط الخام ومعاودة المملكة رفع إنتاجها في عام 2021، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.2%، كما شهدت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً بمقدار 2.7%.
ومقارنة بالربع الثاني 2021، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل ارتفاعا بـ5.8% في الربع الثالث 2021.
وكانت الهيئة قد بدأت بنشر تقديرات سريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي اعتبارا من الربع الثالث 2020، من أجل توفير معلومات في الوقت المناسب عن الاقتصاد السعودي لصناع القرار والمستخدمين. وفق “أخبار 24”.
وتعرف الهيئة “التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي – ربع السنوي”، بأنها عبارة عن عملية تقدير الحسابات القومية ربع السنوية التي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.