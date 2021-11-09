“الإنذار المبكر”: أمطار رعدية وسحب ممطرة على بعض المناطق.. ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (الثلاثاء)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة بعدد من مناطق المملكة، وهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وأوضح النظام أن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.
وأبان أن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، وعسير، وجازان، ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وسيول، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
وأشار إلى أن محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض، ومحافظتي المدينة المنورة والمهد بمنطقة المدينة المنورة، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ4 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن محافظة وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة، ستشهد سحباً رعدية ممطرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.