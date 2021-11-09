“معهد الإدارة” يطلق مركز التوازن بين الجنسين لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في بيئات العمل

أعلن معهد الإدارة العامة، اليوم (الثلاثاء)، إطلاق مركز التوازن بين الجنسين، وورش العمل المصاحبة، وذلك بهدف تنمية وتمكين القدرات البشرية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في بيئات العمل التشاركية لكلا الجنسين.
وأكد مدير عام المعهد الدكتور بندر السجان، أن المركز يسهم في توسيع دائرة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكينها كعنصر فعال ومنتج في المجتمع، بما يتوافق مع تأهيلها وإمكاناتها.
من جانبها، أفادت مدير عام المركز، مدير عام فرع معهد الإدارة العامة النسوي بالرياض الدكتورة سارة العتيبي، أن المركز جاء ثمرة ونتاج إحدى توصيات دراسات المعهد، وتم تحويلها واقعاً حقيقيا بجهود متواصلة، وعمل دؤوب وتعاون مستمر بين المعهد ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن المملكة اهتمت بالمرأة ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة، وبذلك حققت المملكة قفزات نوعية فيما يخص تمكين المرأة، حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات من 15 سنة فما فوق 33.5 % بنهاية 2020.