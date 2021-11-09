وفاة أحد رواد الموسيقى بالمملكة الموسيقار غازي علي

توفي اليوم (الثلاثاء)، الموسيقار غازي علي، عن عمر يناهز 84 عاماً، والذي يعد أحد رواد الموسيقى بالمملكة.
ونعى عدد من رواد التواصل الاجتماعي، الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
ولد الموسيقار غازي علي عام 1937 بالمدينة المنورة، وانتقل إلى القاهرة عام 1960 لدراسة الموسيقى، وتخرج في معهد الكونسرفتوار في القاهرة عام 1967م، ويعد من أعلام الفن السعودي، أنتج مجموعة من الروائع الموسيقية منها: “شربه من زمزم سقاني” و”روابي قبا” و”أسمر حليوة”.
عندما يرحل فنان فان الاروح والقلوب تتوقف اجلالا ولوعة تنتحر الشمس ،تغيب الفصول،تدمع السعادة.
فقدنا #غازي_على الذي اشاع فينا روح الفن من مدارج الصبا و #روابي_قبا في #المدينة وتلك هي عروس المدائن https://t.co/uZUl6fIsM9 via @YouTube
— Oalomeirعثمان العمير (@OthmanAlomeir) November 9, 2021
انتقل إلى رحمة الله قبل قليل الموسيقار السعودي الكبير #غازي_علي..
غازي الذي تتلمذ على يد السنباطي، كان قد حول منذ ٥٠عاماً منزله ليصبح معهداً موسيقياً متكاملاً تخرج على يده عظام فناني السعودية وتعلموا منه فنون الغناء والعزف على العود.
رحم الله ابن المدينة الذي ترعرع في #روابي_قبا pic.twitter.com/J7czBmiKSl
— محمد سلامة (@mmmsssalama) November 9, 2021
رحم الله الموسيقار #غازي_علي
إنا لله و إنا إليه راجعون pic.twitter.com/b8nO2GEyFn
— عبادي الجوهر (@abadialjohar1) November 9, 2021
وفق “أخبار 24”.