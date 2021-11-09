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أخبار محلية > وفاة أحد رواد الموسيقى بالمملكة الموسيقار غازي علي
09/11/2021   5:26 م

وفاة أحد رواد الموسيقى بالمملكة الموسيقار غازي علي

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توفي اليوم (الثلاثاء)، الموسيقار غازي علي، عن عمر يناهز 84 عاماً، والذي يعد أحد رواد الموسيقى بالمملكة.

ونعى عدد من رواد التواصل الاجتماعي، الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

ولد الموسيقار غازي علي عام 1937 بالمدينة المنورة، وانتقل إلى القاهرة عام 1960 لدراسة الموسيقى، وتخرج في معهد الكونسرفتوار في القاهرة عام 1967م، ويعد من أعلام الفن السعودي، أنتج مجموعة من الروائع الموسيقية منها: “شربه من زمزم سقاني” و”روابي قبا” و”أسمر حليوة”.

وفق “أخبار 24”.

وفاة أحد رواد الموسيقى بالمملكة الموسيقار غازي علي

أخبار محلية
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