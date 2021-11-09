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أخبار محلية > “الموارد البشرية” تدير العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل.. و”الخارجية” تصدر التأشيرة لمن لديهم عقود موثقة فقط
09/11/2021   5:43 م

“الموارد البشرية” تدير العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل.. و”الخارجية” تصدر التأشيرة لمن لديهم عقود موثقة فقط

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عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واتخذ عددا من القرارات.

وقرر المجلس قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل (السعودي/الوافد)، بداية من تسجيل وتوثيق العقد إلى إنهاء العلاقة التعاقدية، بما في ذلك تحديث بيانات المهن والرواتب والمؤهلات والأجور باستمرار، بما يتفق مع التصنيفات المعيارية المعتمدة.

وتضمن القرار قيام وزارة الخارجية بتطبيق إجراء إصدار تأشيرة دخول بغرض العمل لحاملي تأشيرة العمل لمن لديهم عقود عمل موثقة فقط. وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية” تدير العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل.. و”الخارجية” تصدر التأشيرة لمن لديهم عقود موثقة فقط

أخبار محلية
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