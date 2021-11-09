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أخبار محلية > “الوزراء”: تخفيض الحد الأعلى لموديلات شاحنات النقل الثقيل من 10 سنوات إلى 5
09/11/2021   5:43 م

“الوزراء”: تخفيض الحد الأعلى لموديلات شاحنات النقل الثقيل من 10 سنوات إلى 5

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عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واتخذ عددا من القرارات.

وقرر المجلس قيام الهيئة العامة للنقل بتخفيض الحد الأعلى لموديلات جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع (القاطرات والمقطورات وأنصاف المقطورات) التي يزيد وزنها الإجمالي على (3,5 طن)، المستوردة إلى المملكة، من (10) سنوات إلى (5) سنوات من سنة الصنع. وفق “أخبار 24”.

ووفقا للقرار يكون احتساب الموديل من بداية شهر يناير من سنة الصنع، وأن يعمل بذلك بعد (ستة) أشهر من تاريخ صدور القرار.

“الوزراء”: تخفيض الحد الأعلى لموديلات شاحنات النقل الثقيل من 10 سنوات إلى 5

أخبار محلية
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