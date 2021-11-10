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أخبار الخرج > محافظ الخرج يلتقي مدير فرع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ( إنسان ) بالمحافظة
10/11/2021   5:34 م

محافظ الخرج يلتقي مدير فرع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ( إنسان ) بالمحافظة

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استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة صباح اليوم الاربعاء الموافق ١٤٤٣/٤/٥هـ سعادة مدير فرع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ( إنسان ) بمحافظة الخرج أ/ صالح بن محمد العمري بمناسبة صدور قرار تعيينه مديراً لفرع الجمعية بالمحافظة .
حيث رحب به سعادة المحافظ به وهنأه على هذه الثقة متمنياً له مواصلة الرقي بأعمال الجمعية وأهدافها حيث أثنى على الجمعية وبدورها في خدمة الأيتام .. متمنياً للجمعية المزيد من التوفيق في قادم الأيام .
وفيه نهاية اللقاء قدم العمري شكره وتقدير لسعادة المحافظ .

محافظ الخرج يلتقي مدير فرع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ( إنسان ) بالمحافظة

أخبار الخرج
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