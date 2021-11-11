“إنفاذ” يشرف على 6 مزادات توفر 48 فرصة استثمار عقارية خلال الشهر الحالي

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عقد 6 مزادات علنية، على عدة عقارات في مختلف مناطق بالمملكة، وذلك في الفترة ما بين 15 – 25 من شهر نوفمبر الحالي.
وأوضح المركز أن المزادات تعرض 48 فرصة استثمارية عقارية، وبمساحات إجمالية تتجاوز 60 ألف متر مربع؛ تبدأ بـمزاد “نزل مكة الثاني” الإلكتروني، المقام على فرصتين عقاريتين، تتمثل في عمارة ومحطة بمدينة مكة المكرمة.
وأشار إلى أن مزاد “جنوب الرياض” الإلكتروني المقام على 8 فرصٍ عقارية، تتمثل في عِدة أراضٍ سكنية وتجارية وفلل بمدينة الرياض، ومزاد “أنوار جدة” الإلكتروني المقام على 4 فرصٍ عقارية، تتمثل في عدة أراضٍ وعمائر تجارية وسكنية وفيلا بمدينة جدة. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أن مزاد “المصيف الأول” الإلكتروني يشمل 7 فرص استثمارية تتمثل في عِدة أراضٍ سكنية وعمارة وفلل بمدينة الطائف، ومزاد “مشارف الرياض” الحضوري المقام على 7 فرص عقارية استثمارية، تتمثل في فلل وأراض سكنية بمدينة الرياض، ومزاد “ديار طيبة” الحضوري الذي يستعرض 20 فرص استثمارية، تتمثل في أراضٍ سكنية وعمارة وفلل بالمدينة المنورة.