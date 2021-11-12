كان يركب معه في سيارته.. مواطن يعفو عن المتسبب في وفاة نجله بعسير

عفا المواطن يحيى آل معتق عن الشاب الذي تسبب في وفاة نجله بعد أن وقع عليهم حـادث مروري في منطقة عسير.
وأوضح آل معتق أن ابنه كان يركب مع الشاب في سيارته قبل أن يقع عليهم حـادث مروري أودى بحياة نجله قبل نحو 10 أيام.
وأضاف أن التقرير النهائي للمرور خلص إلى أن الشاب قد ارتكب الخطأ بنسبة 100%، الأمر الذي يعني أنه تسبب في وفاة ابنه.
وبين أنه وفور الانتهاء من مراسم العزاء توجه إلى والد الشاب وأخبرهم عن تنازله عن الحق الخاص في دمِ ابنه من المتسبب في الحـادث المروري.
وأشار إلى أنه قبل أن يتخذ هذه الخطوة قام بمشاورة زوجته التي أيّدت العفو، مضيفا أننا قمنا بهذا الأمر لوجه الله تعالى.
وفق “أخبار 24”.